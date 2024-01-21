CHP Milletvekili Bülbül, Emekli Maaşlarına Yapılan Zamı Eleştirdi

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili "Yap-İşlet-Devret modeli denilen soygun modeliyle, garanti para adı altında yandaşlarına, beşli çetelere para aktaran, vergi indirimlerinde bulunan AKP iktidarı emeklilerle dalga geçer gibi '200 milyar lira para ayırdık, yüzde 5 ek zam yapıyoruz' diyor. Yüzde 5 ek zam yapıyoruz demek, en düşük emekli maaşını 10 bin lira yapmak ve bunu müjde diye duyurmak akla, mantığa sığmıyor. Emekliler sefalet içinde. AKP iktidarı emekliyi yok saymaktan, hor görmekten, cebine göz dikmekten ne zaman vazgeçecek" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekliye ek yüzde 5 zamla birlikte en düşük emekli maaşının 10 bin liraya sabitlenmesine tepki gösterdi. Bülbül'ün yaptığı açıklama şöyle:

"AKP İKTİDARI EMEKLİYİ YOK SAYMAKTAN, HOR GÖRMEKTEN, CEBİNE GÖZ DİKMEKTEN NE ZAMAN VAZGEÇECEK?"

"Milyonlarca emekli iktidar tarafından yine kandırıldı, seçim sürecinde verilen sözler tutulmadı. Yap-İşlet-Devret modeli denilen soygun modeliyle, garanti para adı altında yandaşlarına, beşli çetelere para aktaran, vergi indirimlerinde bulunan AKP iktidarı emeklilerle dalga geçer gibi '200 milyar lira para ayırdık, yüzde 5 ek zam yapıyoruz' diyor. Yüzde 5 ek zam yapıyoruz demek, en düşük emekli maaşını 10 bin lira yapmak ve bunu müjde diye duyurmak akla, mantığa sığmıyor. Emekliler sefalet içinde. AKP iktidarı emekliyi yok saymaktan, hor görmekten, cebine göz dikmekten ne zaman vazgeçecek?

"EMEKLİ OLUP RAHAT ETME HAYALİN KURAN VATANDAŞLARIMIZ ZULÜM ÇEKİYOR"

Enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 65, ENAG'a göre yüzde 127 olduğu; açlık sınırının 21 bin 953 lira, yoksulluk sınırının 56 bin 942 lira olduğu; simidin 13 lira, ekmeğin 8 lira, bir kilo peynirin 150 liranın üzerinde, 5 litre yağın 220 lira, 1 buçuk kilo yoğurdun 70 lira, 1 litre sütün 25 lira olduğu yerde emekli 10 bin lirayla nasıl geçinebilir?

Sizin yüzünden yıllarca çalışıp emekli olup rahat etme hayalin kuran vatandaşlarımız zulüm çekiyor. Buradan çağrımı tekrar yineliyorum; bu karardan vazgeçilmelidir, en düşük emekli maaşı asgari ücrete sabitlenmelidir. Yalan vaatlerle kandırdığınız milyonlarca emekli bu yapılan zulmü unutmayacak 31 Mart yerel seçimlerinde bunun cevabını sandıkta çok sert şekilde verecektir."