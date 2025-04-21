Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız'ı kabul etti

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Büyükelçi Yıldız ile ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinde bulunan ofisinde görüştü.

Daha sonra Büyükelçi Yıldız ve görüşmede hazır bulunan Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Emin, basına açıklamalarda bulundu.

Müsteşar Emin görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyri ile bunları farklı alanlarda geliştirme ve güçlendirme yollarının ele alındığını söyledi.

Türkiye'nin gelecek dönemde Sudan'da hayata geçirmeyi planladığı kalkınma projelerinin de görüşüldüğü bilgisini paylaşan Emin, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın, Türkiye'nin, uluslararası ve bölgesel platformlarda ülkesine yönelik destekleyici tutumuna övgüde bulunduğunu aktardı.

Sudan'ın egemenliğine vurgu

Büyükelçi Yıldız da iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sudan'ın istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yineledi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın 11 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye yaptığı ziyarete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dikkati çeken Yıldız, ziyaretin ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyacağını vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, Türk Hava Yollarının (THY) Sudan'a direkt uçuşlarının yeniden başlatılacağını ve Ziraat Katılım Bankasının Port Sudan'da faaliyete geçeceğini, böylece Sudan-Türkiye ilişkilerin daha da gelişeceğini kaydetti.