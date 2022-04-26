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Sudan'daki bazı siyasi tutuklular serbest bırakıldı

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Sudan'daki bazı siyasi tutuklular serbest bırakıldı

Eski Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Muhammed El-Feki Süleyman ve Eski Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf'un serbest bırakıldığı bildirildi.

Eski Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Muhammed El-Feki Süleyman ve Eski Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf'un serbest bırakıldığı bildirildi.

Tutukluların savunma heyeti üyesi Hatim İlyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eski Egemenlik Konseyi üyesi Muhammed el-Feki Süleyman, Eski Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf ve diğer bazı tutuklular, Hartum Kuzey Savcılığında serbest bırakılma işlemlerini tamamlamak üzere Soba hapishanesinden çıktı." diye konuştu.

Ülkede ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koymasının ardından eski Başbakan Abdullah Hamduk ve onlarca siyasetçi gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Basında, siyasilerin isyana teşvik ve düzenli güçlere karşı işlenen suçlar kapsamında gözaltına alındıkları öne sürülmüştü.???????

Süleyman ve Yusuf'tan önce çok sayıda siyasi ve aktivist serbest bırakılmıştı.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Hartum, Kabine, Sudan, Güncel, Haberler

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