Sudan'da 'Umut' Hükümeti İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Sudan'da "Umut" adı verilen yeni hükümet Başbakan Kamil İdris başkanlığında, Nisan 2023'teki çatışmaların başlamasından bu yana başkent Hartum'da ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi.

Sudan resmi ajansının (SUNA) haberine göre, başbakan İdris başkanlığında düzenlenen toplantı, Hartum Valiliği binasında yapıldı.

"Umut" hükümetinin toplantısı, devlet kurumlarının başkente yeniden dönüşü yönünde sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakanlıkların bir yıllık planlarının ele alındığı toplantıda, vatandaşlara hizmet, geçim kaynakları, yeniden imar, güvenlik ve gönüllü dönüşlerin güvence altına alınması konularına özellikle odaklanıldı.

Toplantının ardından gazetecilere konuşan Başbakan İdris, başkenti vatandaşların dönüşüne hazırlamak için yarın yapılacak temizlik kampanyasına kendisinin katılacağını söyledi.

İdris, tüm vatandaşları, şirketleri ve kamu, özel sektör kuruluşlarını kampanyasına katılmaya davet etti.

Ülkedeki tüm tarafların katılımıyla kapsamlı diyaloğa özel önem vereceklerini belirten İdris, bunun yanı sıra hükümetin öncelikleri arasında yeniden imar, ekonominin güçlendirilmesi, vatandaşların güvenliğinin sağlanması, yerinden edilenlerin ve mültecilerin gönüllü dönüşlerinin teşvik edilmesi olduğunu dile getirdi.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açıyor.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Hartum'da ağır hasarlar meydana gelirken, yeniden restorasyon ve temizlik süreçleri sürüyor.