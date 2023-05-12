- Sudan'da taraflar sivillerin korunması için anlaşmaya vardı Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri, sivillerin korunması ve insani yardım ulaştırılması konusunda anlaşmaya vardı.

- Sudan'da taraflar sivillerin korunması için anlaşmaya vardı

HARTUM - Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri, sivillerin korunması ve insani yardım ulaştırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar nedeniyle insani kriz yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir haftadır devam eden müzakerelerde, tarafların sonraki görüşmelerde kısa vadeli ateşkes üzerinde çalışma konusunda bildiri imzaladığı belirtildi. Ordu ve RSF birliklerinin ayrıca sivillerin korunması ve insani yardım sağlanmasını da taahhüt ettiği bildirildi.

Müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, iki tarafın ateşkes konusunda farklı görüşlerde olduğunu, müzakerecilerin Suudi ve ABD'li arabulucularla çalışarak 10 gün içinde anlaşma sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. ABD'li yetkili, tarafların imzaladığı bildiri çerçevesinde insani yardım akışının iyileştirileceğini, su ve elektrik hatlarının onarılması için çalışma başlatılacağını söyledi.

Çatışmalar sürüyor

Öte yandan, başkent Hartum'un girişindeki Halfaya'da dün yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hartum'un yanı sıra Kuzey Hartum ve Omdurman üzerinde savaş uçaklarının görüldüğü, ancak çatışmaların önceki günlere kıyasla azaldığı ifade edildi.

Sudan'da daha önce imzalanan kısa süreli ateşkes anlaşmalarının ordu ve RSF birlikleri tarafından birçok kez ihlal edilmesi nedeniyle siviller çatışma bölgelerinden ayrılmaya devam ediyor. Elektrik ve su kesintileri ile yiyecek sıkıntısının yaşandığı aynı zamanda sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu ülkede, Birleşmiş Milletler verilerine göre 15 Nisan'dan bu yana 700 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi, 150 bin kişi ise komşu ülkelere kaçtı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre 600'den fazla kişi çatışmalarda hayatını kaybederken, 5 binden fazla kişi ise yaralandı.