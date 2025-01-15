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Sudan'da Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri Arasındaki Çatışmalar 21. Ayına Girdi

Sudan'da Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri Arasındaki Çatışmalar 21. Ayına Girdi
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Sudan'da ordunun Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile yaptığı çatışmalar 21. ayına girerken, Hartum başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde büyük yıkımlar yaşanıyor. Çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden edildi.

PORT GÖKHAN KAVAK/AHMED SATTİ - Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 21. ayına giren çatışmalar, ülkenin başkenti Hartum başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma neden oldu.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, ordu ile HDK arasındaki çatışmalar, 15 Nisan 2023'ten bu yana başkent Hartum başta olmak üzere ülkenin birçok eyaletinde sürüyor.

Çatışmalar nedeniyle ülke altyapısı, ekonomisi, eğitim ve sağlık sistemi ciddi zarar gördü.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, yaklaşık 9 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi.

Anadolu Ajansı (AA), Hartum'da çatışmalar nedeniyle meydana gelen hasarı görüntüledi.

Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı başta olmak üzere birçok devlet kurumu, ev ve dükkan, ordu ile HDK arasındaki çatışmalar nedeniyle hasar gördü.

Hastane, üniversite, müze ve fabrikalar da çatışmaların yol açtığı yıkımdan nasibini alırken, her köşe başında yanmış araba ve kamyonlar dikkati çekti.

Hartum'da "sokak savaşı" yaşanıyor

Sudan ordusu bir yandan havan toplarıyla HDK mevzilerini vururken, bir yandan da binalarda konuşlu keskin nişancılar HDK milislerini hedef alıyor.

Sudan ordusu, HDK mevzilerine karşı kimi zaman çok hızlı ilerleme kaydediyor, kimi zaman da bir sokaktaki ilerleme 6 ay sürebiliyor.

Çatışmaların yol açtığı yıkım özellikle Hartum'un Bahri bölgesinde dikkati çekiyor.

Ordu ile HDK arasındaki çatışmalar nedeniyle birçok sivil evini terk ederken, Hartum'da HDK'nin elinde bulunan bölgeler adeta hayalet şehre dönmüş durumda.

Sudan ordusunun kontrolünde olan Umdurman'da hayat normal bir şekilde devam ediyor. Bahri gibi çatışmaların olduğu bölgelerde ise sivil hayat yok denecek kadar az.

HDK milisleri iş yerleri ve evleri yağmaladı

Sudan'da çatışmalar başladıktan sonra HDK milislerinin birçok işyeri, ev ve resmi binaları yağmaladığı belirtiliyor.

Umdurman'da altın ticaretinin yapıldığı çarşı başta olmak üzere işyerlerinin hemen hemen tamamının yağmalanmış olduğu dikkati çekiyor.

Kitapçılar çarşısındaki dükkanların tahrip edildiği, kitap ve matbaa malzemelerinin ise HDK milislerince kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel
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