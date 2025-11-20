Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 1877 Fabrikayı Tahrip Etti

PORT Sudan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mahasin Ali Yakup, Nisan 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkent Hartum'da 1877 fabrikayı tahrip ettiğini bildirdi.

Bakan Yakup, ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinde düzenlediği basın toplantısında, HDK'nin Hartum eyaletinde 553'ü tamamen, 1267'si ise kısmen toplamda 1877 fabrikayı tahrip ettiğini belirtti.

Tahribatın özellikle fabrikaların altyapısında yoğunlaştığını ifade eden Yakup, özellikle enerji ekipmanlarının ve cihazlarının hedef alınarak bu tesislerin kolayca yeniden faaliyete dönmesini engelleme amacı taşıdığını anlattı.

Bakan Yakup, hükümetin bakanlık aracılığıyla Hartum eyaletinin ordu güçlerinin eline geçmesinin ardından hasar tespit çalışmalarını tamamladığını ve bu sonuçlara ulaşıldığını söyledi.

"Bu vahşi saldırılar, sanayi sektörünü büyük ve sistematik biçimde hedef alarak Hartum, Cezira ve Sinnar eyaletlerinde sanayinin tamamen durmasına yol açtı." diyen Yakup, saldırıların, sanayi faaliyetlerini tamamen felç ettiğini vurguladı.

Yakup, HDK'nin bu saldırılarının ülkenin en basit ihtiyaçlarını bile dışarıdan ithal etmek zorunda kalmasına neden olarak devlete ağır yükler bindirdiğini kaydetti.

Bakan Yakup, Sudan'ın üretim kapasitesini tamamen yeniden kazanma ve çatışmaların tahrip ettiği yapıları yeniden inşa etme konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Bakanlık olarak çatışmaların başlangıcında acil bir plan uygulamaya koyduklarını ve bu planın olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Yakup, bunun krizin hafifletilmesine katkı sağladığını belirtti. Yakup ayrıca güvenli eyaletlerde un ve yağ fabrikalarını işletmeye aldıklarını kaydetti.