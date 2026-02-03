Haberler

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının beşinci duruşması tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın duruşması tamamlandı. Sanıklar, gayrimenkul alımına ilişkin savunmalar yaptı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Burak Kangal, iddianamede almış olduğu bir gayrimenkulün suçtan kaynaklandığının iddia edildiğini söyledi.

Sanıklardan Rıza Akpolat'ın bacanağı olduğunu anlatan sanık Kangal, ihracat firmasının olduğunu, yurt dışındaki askerlere kıyafet ürettiklerini belirtti.

Kangal, eşinin yıllarca üst düzey müdür olarak çalıştığını, birikimlerinin olduğunu anlatarak "Ev yatırımı yapma kararı aldık, internetten evler baktık. Rıza Akpolat Acarkent'in yanında oturur, onların yönlendirmesiyle emlakçıdan o bölgede ev baktık. Acarkent'te ev almaya en sonunda karar verdik ve evi aldık. Gözaltına alındığım için eve taşınamadık. 25 milyon lira rayiç bedelden gösterilmiştir. Türkiye genelinde emlakta rayiç bedel göstergesi olan bir durum." ifadelerini kullandı.

MASAK raporunda mali profilinin ev almak için yetersiz göründüğünü aktaran sanık Kangal, "Benim şirketimde yüzde 39 ortaklığım var. Benim ve eşimin 7 tane gayrimenkulü var. Evlerimin kira geliri yıllık 960 bin liradır. Şirketten huzur hakkı da alıyorum. Yıllık gelirim 7 milyon 830 bin liraya denk geliyor. Benim geçmişim belli." savunmasını yaptı.

Mahkeme başkanı Oğuzhan Gül'ün, "Tanık beyanları var. Villanın gerçekte Rıza Akpolat'a ait olduğu, sizin üzerinize yapıldığı iddialar var. Neler diyorsunuz?" sorusu üzerine sanık Kangal, "Ben bu iddialara katılmıyorum. Birisi duydum diyor, bunları söylüyor. Biz burada 7-8 aydır yatıyoruz birileri duydum dedi diye. Baldızım Acarkent'e de bakabilirsiniz dedi. Biz uzak olduğumuz için onlar bizim yerimize baktı. Bir sürü ev baktık. Sadece onlar yakın olduğu için onlar gezdi. Bakmaları gayet normal bir şey." beyanında bulundu.

Başkan Gül'ün "Fiilen bu villaya yerleştiniz mi?" sorusuna sanık Kangal, "Kızımın okulu nedeniyle taşınamadım. Okullar kapanınca zaten gözaltına alındım oraya taşınamadım." diye cevap verdi.

Beşiktaş Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürü olan bir diğer tutuklu sanık Çağdaş Ateşci, ihale komisyon görevlisi olarak görev yaptığını belirterek ihale süreçleriyle ilgili bilgi verdi.

"İhaleye fesat karıştırma" suçunu işlemediğini savunan sanık Ateşci, bilirkişi raporlarının hatalı olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nde uzman memur olarak göreve başladığını, sonrasında 2024 yılında destek hizmetleri müdürü olarak atandığını söyledi.

Sanık Tutşi, "ihaleye fesat karıştırma" suçuyla suçlandığını belirterek işlemediği bir suç nedeniyle 6 aydır tutuklu olduğunu öne sürdü.

Bir diğer tutuklu sanık Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev aldığı için yaklaşık 1 yıldır tutuklu olduğunu söyledi.

Sanık Anıl, görevini Ferit Tutşi'ye devrettiğini anlatarak "Görevdeyken ihale işlemlerinin başlatılmasını sağlardım. Görevde olduğum sürede çok sayıda ihale gerçekleşmiştir. İddianamenin kendi içinde hatalar ve değerlendirmeler olduğunu gördüm. Sadece görevimi yerini getirdim." savunmasını yaptı.

Kamu personeli olarak mevzuata aykırı işlem ve sahtecilik yapmadığını öne süren Anıl, her yıl müfettişler tarafından denetlendiklerini anlattı.

Bir kısım tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşma yarına ertelendi.

Duruşmada, toplam 28 tutuklu sanığın savunmaları tamamlanmış oldu.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''