Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının beşinci duruşması tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Burak Kangal, iddianamede almış olduğu bir gayrimenkulün suçtan kaynaklandığının iddia edildiğini söyledi.

Sanıklardan Rıza Akpolat'ın bacanağı olduğunu anlatan sanık Kangal, ihracat firmasının olduğunu, yurt dışındaki askerlere kıyafet ürettiklerini belirtti.

Kangal, eşinin yıllarca üst düzey müdür olarak çalıştığını, birikimlerinin olduğunu anlatarak "Ev yatırımı yapma kararı aldık, internetten evler baktık. Rıza Akpolat Acarkent'in yanında oturur, onların yönlendirmesiyle emlakçıdan o bölgede ev baktık. Acarkent'te ev almaya en sonunda karar verdik ve evi aldık. Gözaltına alındığım için eve taşınamadık. 25 milyon lira rayiç bedelden gösterilmiştir. Türkiye genelinde emlakta rayiç bedel göstergesi olan bir durum." ifadelerini kullandı.

MASAK raporunda mali profilinin ev almak için yetersiz göründüğünü aktaran sanık Kangal, "Benim şirketimde yüzde 39 ortaklığım var. Benim ve eşimin 7 tane gayrimenkulü var. Evlerimin kira geliri yıllık 960 bin liradır. Şirketten huzur hakkı da alıyorum. Yıllık gelirim 7 milyon 830 bin liraya denk geliyor. Benim geçmişim belli." savunmasını yaptı.

Mahkeme başkanı Oğuzhan Gül'ün, "Tanık beyanları var. Villanın gerçekte Rıza Akpolat'a ait olduğu, sizin üzerinize yapıldığı iddialar var. Neler diyorsunuz?" sorusu üzerine sanık Kangal, "Ben bu iddialara katılmıyorum. Birisi duydum diyor, bunları söylüyor. Biz burada 7-8 aydır yatıyoruz birileri duydum dedi diye. Baldızım Acarkent'e de bakabilirsiniz dedi. Biz uzak olduğumuz için onlar bizim yerimize baktı. Bir sürü ev baktık. Sadece onlar yakın olduğu için onlar gezdi. Bakmaları gayet normal bir şey." beyanında bulundu.

Başkan Gül'ün "Fiilen bu villaya yerleştiniz mi?" sorusuna sanık Kangal, "Kızımın okulu nedeniyle taşınamadım. Okullar kapanınca zaten gözaltına alındım oraya taşınamadım." diye cevap verdi.

Beşiktaş Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürü olan bir diğer tutuklu sanık Çağdaş Ateşci, ihale komisyon görevlisi olarak görev yaptığını belirterek ihale süreçleriyle ilgili bilgi verdi.

"İhaleye fesat karıştırma" suçunu işlemediğini savunan sanık Ateşci, bilirkişi raporlarının hatalı olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nde uzman memur olarak göreve başladığını, sonrasında 2024 yılında destek hizmetleri müdürü olarak atandığını söyledi.

Sanık Tutşi, "ihaleye fesat karıştırma" suçuyla suçlandığını belirterek işlemediği bir suç nedeniyle 6 aydır tutuklu olduğunu öne sürdü.

Bir diğer tutuklu sanık Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev aldığı için yaklaşık 1 yıldır tutuklu olduğunu söyledi.

Sanık Anıl, görevini Ferit Tutşi'ye devrettiğini anlatarak "Görevdeyken ihale işlemlerinin başlatılmasını sağlardım. Görevde olduğum sürede çok sayıda ihale gerçekleşmiştir. İddianamenin kendi içinde hatalar ve değerlendirmeler olduğunu gördüm. Sadece görevimi yerini getirdim." savunmasını yaptı.

Kamu personeli olarak mevzuata aykırı işlem ve sahtecilik yapmadığını öne süren Anıl, her yıl müfettişler tarafından denetlendiklerini anlattı.

Bir kısım tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşma yarına ertelendi.

Duruşmada, toplam 28 tutuklu sanığın savunmaları tamamlanmış oldu.