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Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği'nin Yarışmalarının Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) tarafından düzenlenen 'Ulusal Su Altı Kısa Film Yarışması' ve '3. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmalarda deniz canlılarına dikkat çekilerek, deniz biyolojik çeşitliliği ve yabancı türlerin etkisi konuşuldu. Yarışmaların birincilikleri ise 'Kim Suçlu' adlı film ve Mehmet Öztabak'a ait bir fotoğraf ile kazanıldı.

Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneğinin (SUFOD) ilkini düzenlediği "Ulusal Su Altı Kısa Film Yarışması" ile "3. Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Denizlerimizdeki Göçmen Türler" temasıyla düzenlenen her iki yarışmada, son yıllarda doğal yaşam için tehdit unsuru olarak gösterilen deniz canlılarına dikkat çekildi.

İstanbul'da bir otelde yapılan törende İstanbul Üniversitesi Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, yabancı türlerin deniz biyolojik çeşitliliğini nasıl etkilediğine dair bir konuşma yaptı.

"Ulusal Su Altı Kısa Film Yarışması"nda birinciliğe "Kim Suçlu" eseri ile Erkan Balk, ikinciliğe "Atlantik Deniz Yıldızı" eseriyle Serdar Avcı, üçüncülüğe ise "Seas in Motion" eseriyle Ayşegül Şener layık görüldü.

"3. Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda Mehmet Öztabak birincilik, Özgür Karapınar ikincilik, Rüştü Kirman da üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Programın ana sponsoru DJI tarafından, katılımcılara video ve kurgu hazırlama konusunda atölye çalışması yapıldı.

Yarışmaların jüri üyeleri arasında SUFOD Yönetim Kurulu Başkanı Ateş Evirgen, yapımcı Akın Bağcılar, Bengiz Özdereli, Lütfü Tanrıöver, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, SUFOD Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Yıldız, DJI Türkiye Marka Müdürü Müjde Ding yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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