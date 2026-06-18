Stm'nin Portekiz İçin İnşa Ettiği İkinci Geminin Sac Kesimi Yapıldı

(ANKARA) - Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa ettiği ikinci geminin sac kesim töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Proje, Türkiye'nin bir AB ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olma özelliğini taşıyor.

STM'nin, Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa ettiği Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri Projesi kapsamındaki ikinci gemi N.R.P. D. DINIS'in sac kesim töreni İstanbul'da yapıldı. STM'nin konuya ilişkin basın bülteninde, 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin sözleşmesinin imzalandığı hatırlatıldı.

Bültende, sözleşmenin imzalanmasının ardından tasarım faaliyetleri tamamlanan projede, ilk geminin inşa sürecinin Kasım 2025'teki sac kesim töreniyle başladığı ifade edildi. İlk geminin kızağa koyma töreninin Ocak 2026'da İstanbul'da yapıldığı belirtilerek, ilk gemide inşa faaliyetleri devam ederken, projenin ikinci gemisi için sac kesim töreninin bugün yapıldığı kaydedildi. İkinci geminin üretim sürecinin resmen başladığı vurgulanarak, törene Portekiz Deniz Kuvvetleri temsilcileri, STM ve ADA Tersanesi yöneticileri ile proje ekiplerinin katıldığı bildirildi.

STM ana yükleniciliğinde yürütülen proje, Türkiye'nin bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olma özelliğini taşıyor. Bültende, "İlk gemi, Portekiz'in milli şairi Luis de Camoes'in adını taşırken; ikinci gemiye Portekiz'in denizcileşmesinde önemli rol oynayan Kral Dom Dinis'in adı verildi" denildi.

STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal, törendeki konuşmasında, "11 farklı tersanede yürüttüğümüz 44 denizcilik projesinden edindiğimiz NATO standartlarına uygun platform geliştirme tecrübemizi, denizci ülkelerin başında gelen Portekiz'e aktarmaktan gurur duyuyoruz. Portekiz Deniz Kuvvetleri için yürüttüğümüz Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri Projesi'nde ilk gemimizde inşa faaliyetleri devam ederken donatım çalışmalarına da başladık. Bugün ise projenin ikinci gemisinin sac kesimiyle birlikte ikinci gemimizin inşa sürecini resmen başlatıyoruz. Her iki geminin 2027 yılında denize indirilmesini, 2028 yılında ise Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesini hedefliyoruz. Böylece yaklaşık dört yıl gibi bir sürede iki gemiyi teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA