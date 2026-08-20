Sivas Ticaret Borsası'ndan BBP'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Sivas Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karakaya ve beraberindeki heyet, ziyarette Sezerer'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Sivas'ın ticari ve ekonomik yapısı, bölgesel kalkınma hedefleri ve kentin geleceğine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karakaya, Sivas'ın ekonomik ve sosyal açıdan gelişiminin sağlanması için kentteki tüm kurum, kuruluş ve siyasi partilerle işbirliği ve diyalog içerisinde olmanın önemine dikkati çekti.

Sezerer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için Karakaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA