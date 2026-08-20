Haberler

Sivas Ticaret Borsası'ndan BBP'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Sivas Ticaret Borsası'ndan BBP'ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede kentin ticari, ekonomik yapısı ve kalkınma hedefleri ele alındı; Karakaya, kurum ve siyasi partilerle işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Sivas Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karakaya ve beraberindeki heyet, ziyarette Sezerer'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Sivas'ın ticari ve ekonomik yapısı, bölgesel kalkınma hedefleri ve kentin geleceğine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karakaya, Sivas'ın ekonomik ve sosyal açıdan gelişiminin sağlanması için kentteki tüm kurum, kuruluş ve siyasi partilerle işbirliği ve diyalog içerisinde olmanın önemine dikkati çekti.

Sezerer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için Karakaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'dan Fenerbahçe'ye olay sitem

İki camia karşı karşıya! Amed'den Fenerbahçe'ye olay yaratacak sitem
Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
İran'da kadın sanatçıya 'Fesat ve fuhşu yaymak' suçlamasıyla hapis cezası

Sahnede şiir okudu, 4 yıl hapis cezası aldı

Mamak Belediyesi'nin 5 işinde aynı şirket çıkmıştı: EMKAR'ın adı Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde

Belediyenin 5 işinde aynı şirket! EMKAR'ın adı da iddianamede
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları