Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefon görüşmelerinde İran gerilimi ve savunma harcamalarının artırılmasını ele aldı. Starmer, savunma harcamalarını milli gelirin %3'üne çıkarma sözünü yineledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı telefon görüşmelerinde, İran ile yaşanan gerilim ve ülkesinin savunma harcamalarının artırılması ele alındı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Trump ve Rutte'yle ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Starmer, Trump'la yaptığı görüşmede İran'la yaşanan gerilimi sona erdirmek için yürütülen çalışmalara destek verdiklerini, kalıcı ve sürdürülebilir barışın önemli olduğunu dile getirdi.

Yapılacak herhangi bir barış anlaşmasının işlemesi için İngiltere'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydeden Starmer, deniz taşımacılığındaki seyrüsefer özgürlüğünün önemine işaret etti.

İki lider, küresel ekonomiye etkisinden dolayı Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Starmer ile Rutte görüşmesinde ise ikili, müttefiklerin ortak tehditlere karşı ortak savunmayı güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin Savunma Yatırım Planı hakkında Rutte'yi bilgilendiren Starmer, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde bu planı yayımlayacaklarını söyledi.

Görüşmede, Starmer'ın savunma harcamalarını ulusal gelirin yüzde 3'üne çıkarmaya dair daha önce verdiği söz de ele alındı.

Rutte, bu sözden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Starmer, savunma harcamalarını artırmayı gelecek parlamento döneminde hayata geçireceklerini dile getirdi.

Starmer, ulusal güvenliğin hükümetin en önemli önceliği olduğu, bunun için de ciddi adımların atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

Kırşehir'de son yılların en büyük afeti yaşandı

Son yılların en büyük sel felaketi! Şehir merkezi sular altında kaldı

Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu

Görüntülerdeki bir polis memuru! Silahını çekti, sonrası dehşet
En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ne gelin ne damat bu günü unutmayacak! En mutlu günleri kabusa döndü

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Bu s..tiğimin...
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını bilmediği yere kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi