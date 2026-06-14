İngiltere Başbakanı Starmer, ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı telefon görüşmelerinde, İran ile yaşanan gerilim ve ülkesinin savunma harcamalarının artırılması ele alındı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Trump ve Rutte'yle ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Starmer, Trump'la yaptığı görüşmede İran'la yaşanan gerilimi sona erdirmek için yürütülen çalışmalara destek verdiklerini, kalıcı ve sürdürülebilir barışın önemli olduğunu dile getirdi.

Yapılacak herhangi bir barış anlaşmasının işlemesi için İngiltere'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydeden Starmer, deniz taşımacılığındaki seyrüsefer özgürlüğünün önemine işaret etti.

İki lider, küresel ekonomiye etkisinden dolayı Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Starmer ile Rutte görüşmesinde ise ikili, müttefiklerin ortak tehditlere karşı ortak savunmayı güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin Savunma Yatırım Planı hakkında Rutte'yi bilgilendiren Starmer, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde bu planı yayımlayacaklarını söyledi.

Görüşmede, Starmer'ın savunma harcamalarını ulusal gelirin yüzde 3'üne çıkarmaya dair daha önce verdiği söz de ele alındı.

Rutte, bu sözden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Starmer, savunma harcamalarını artırmayı gelecek parlamento döneminde hayata geçireceklerini dile getirdi.

Starmer, ulusal güvenliğin hükümetin en önemli önceliği olduğu, bunun için de ciddi adımların atılması gerektiğini sözlerine ekledi.