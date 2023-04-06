SPOR Şenol Güneş: Ortada bir ölü var bir de katil, o halde katile gereği yapılır

Şenol Güneş: Ortada bir ölü var bir de katil, o halde katile gereği yapılırAli DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, " Lale Orta dürüst bir insandır, samimiyetine inanıyorum.

Şenol Güneş : Ortada bir ölü var bir de katil, o halde katile gereği yapılır

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, " Lale Orta dürüst bir insandır, samimiyetine inanıyorum. Halil Umut Meler'in pozisyonu tam göremediğini düşünüyorum. VAR tartışmaları bitirmez tam aksine çoğaltır demiştim, bugün tam o noktadayız. Ortada suç olduğunu söyleyen bir MHK Başkanı var. Ortada bir ölü var, bir de katil. O zaman katile gereği yapılır" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Giresunspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı. Gerçekleştirilen antrenman öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını ve Giresunspor maçına odaklandıklarını aktaran Güneş, "İyi bir oyun, sadece futbola odaklanan bir takım, daha önce konuştuğumuz birçok parametrenin gerçekleştiği bir maç oldu. Hatalarımız da doğrularımız da var. Oyunun sahibi Beşiktaş oldu. Amacımız rakibe üstünlük kurarak maçları kazanmak, geçtiğimiz maç bu gerçekleşti. Şimdi önümüzde Bitexen Giresunspor maçı var. O maçı da kazanmak istiyoruz. Tayyip'in sakatlığına çok üzüldük. Welinton cezalı, Dele'nin sakatlığı devam ediyor. Geçmişi değiştiremeyiz ama gelecek maçlarda çok şey kazanabiliriz. Takımın morali ve heyecanı iyi" diye konuştu.

Takımdaki sakat oyuncuların son durumuyla ilgili de bilgiler veren Güneş, "Rosier'in boynundaki rahatsızlığın iyiye gittiği söyleniyor. Saiss de yakınını kaybetmesinden olumsuz etkilendi. Oyun olarak Nkoudou'dan beklediğimizi alamadık. Gitme durumu da var. Nkoduou'yla herhangi bir sorunumuz yok. Necip baba oldu, tebrik ediyorum. Salih'in dinlenmeye ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

"WELINTON'UN ATILMASI LEHİMİZE OLDU"

Fenerbahçe maçında on kişi kalmalarının kendilerine avantaj sağladığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Başkan bize, biz oyunculara görev veriyoruz. İşi sahadaki oyuncu yapıyor. Redmond başarılı bir maç çıkardı, yapamasaydı sıkıntıydı. Welinton'un atılması bizim lehimize oldu. Bazen işler denk gidiyor. Futbolun güzel tarafı bu. Beklediğim performansı alamadığım oyuncular da vardı. Dele kalmak istiyorsa kalsın ama ekonomik olarak şartları iyi olsun" şeklinde konuştu.

"BİZİM GÖREVİMİZ İYİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK"

Takımdaki oyuncuların performanslarıyla ilgili de genel bir değerlendirmede bulunan Güneş, "Benden önceki hoca da iyi ama bekleneni veremedi. Alınan oyuncular kötü değil. Bazen işler iyi gitmeyebilir. Geçmişten bugüne geldiğimizde benim dönemimde de bocaladık. Hem kadro oluşturuyoruz hem de takım birlikteliğini sağlamaya çalışıyoruz. Redmond'a sürekli şans verdik, katkıları oldu, Fenerbahçe maçında final yaptı. Bizim görevimiz iyinin önünü açmak. Masuaku bu hafta da iyi oynadı. Welinton'un iyi niyetli olan mücadelesi yeterli olmadı. Öndeki oyuncularımız iyi oynadı. Aboubakar çok koştu. Cenk görünmemesine rağmen öyle iyi işler yaptı ki. Aboubakar, Cenk, Redmond, Ghezzal ve Muleka biraz daha iyi olurlarsa beş tane forvet. Daha forvet aramazsın. Biz forvetle maç kazanacağız. Forvetlerimiz iyi olmadığında orta sahamızla kazanacağız. Değişiklikler bazen tutar bazen tutmaz" dedi.

"VAR TARTIŞMALARI BİTİRMEZ TAM AKSİNE ÇOĞALTIR DEMİŞTİM, BUGÜN TAM O NOKTADAYIZ"

Derbi maçta Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Şenol Güneş, "Fenerbahçe maçındaki ilk penaltı için dünyanın hiçbir yerinde penaltı verilmez diyorlar. MHK Başkanı da konuşmuş zaten. VAR'da da görüldüyse gereğini yaparlar artık. Lale Orta dürüst bir insandır, samimiyetine inanıyorum. Halil Umut Meler'in pozisyonu tam göremediğini düşünüyorum. VAR tartışmaları bitirmez tam aksine çoğaltır demiştim, bugün tam o noktadayız. Ortada suç olduğunu söyleyen bir MHK Başkanı var. Ortada bir ölü var, bir de katil. O zaman katile gereği yapılır. Bu işte bir kasıt varsa o suçlu sistemin dışına çıkarılır. Herkesin hemfikir olduğu şey VAR'da görülmüyor mu? Herkesin aynı şeyi gördüğü pozisyonla ilgili farklı bir karar çıkıyorsa o zaman gerekeni yapmak lazım" açıklamasında bulundu.