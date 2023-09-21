SPOR Okan Buruk: Puan kazanmak önemliydi

Okan Buruk : Puan kazanmak önemliydi

"Hiç oyuncu değiştirmeden maçı bitiren hocalar var"

"Bakambu'yu kullanmama nedenim Icardı ile devam etmemdi"

"Samsunspor maçında daha az pozisyon bulmuştuk

Doğukan DEMİRKIRDI - Sezer AFŞAR / İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "10 kişi kalan rakibimize karşı bulduğumuz 2 gol ile geri dönüşümüz önemliydi. Puan kazanmak önemliydi. Biraz daha zaman olsa 3'ü bulabilirdik" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok fazla pozisyona girdiklerini belirten Okan Buruk, "İyi başladığımız bir maç oldu. Çok fazla pozisyona girdik. Gole yakın olan taraftık. Seyirciyle birlikte. Gole yakın taraf olarak maçı götürürken beklenmedik bir gol yedik. Golden sonra ufak bir olumsuz hava takım üzerinde oluşuyor. İlk yarının sonuna kadar gol atma çabamız devam etti. İkinci yarı başlangıcımız ilk yarının tam tersiydi. Rakibe oynama şansı verdik. Oyuncu değişiklikleri yaparken 2'nci golü yedik. 4 tane yeni giren oyuncu ile hücumda etkili olmaya çalıştık. 10 kişi kalan rakibimize karşı bulduğumuz 2 gol ile geri dönüşümüz önemliydi. Puan kazanmak önemliydi. Biraz daha zaman olsa 3'ü bulabilirdik. Oyuncularım zaman zaman hiç beklemediğim yanlış tercihleri yaptılar. Bu tarz şeyler oyun içinde oluyor. Yoruldukça daha çok oluyor. Maçın geneline baktığımda iyi başlayan ve iyi bir oyun ortaya koyan takım. Belli yerlerde iyi oynamayan ama maçı iyi bitiren bir takım. Bugün 3 puan bekliyorduk bu maçı kazanmak istiyorduk. Günün sonunda 2-0'dan gelip puan almak önemli. Mutlu değiliz tabii ki. Bu geri dönüş bizim için psikolojik olarak önemli. Uzun süredir oynamayan Zaha bugün ilk defa görev aldı. Onun verdiği destek. Hakim'i kullandık. Tete girdi, Ndombele girdi. Bir yandan yarışan, bir yandan da en hazır hale getirmeye çalışan bir takımız. Oyunun büyük bölümünde attığımız şut, girdiğimiz gol pozisyonu, rakip ceza sahası içinde topla buluşma, topa sahip olma hepsinde öndeyiz. Ama iki tane de kötü gol yedik? şeklinde konuştu.

"HİÇ OYUNCU DEĞİŞTİRMEDEN MAÇI BİTİREN HOCALAR VAR"

Oyuncu değiştirecekleri sırada 2'nci golü yediklerini söyleyen Okan Buruk, "45'te oyuncu değiştirir misiniz, değiştirmezsiniz. 55'te oyuncuları çağırdık. Onlar hazırlanırken diğer golü yedik. Oyunda bazı oyuncuların iyi gitmediğini görüyorsunuz. 2 oyuncu çağırıyorsunuz. Bu oyuncuların oyuna girmesi için 2-3 dakikalık bir süre var. Bugün oyun bize gösteriyordu. İyi oynamıyorduk. 58'inci dakika çok da geç bir dakika değil. Erken değişiklik olabilecek bir dakika. Sonra 2 tane daha oyuncu soktuk. Burada oyuncu değişikliği tabii ki olması gerekiyor. Hiç oyuncu değiştirmeden maçı bitiren hocalar da var. Dünya genelinde üst düzey hocalara baktığınızda çoğu zaman 5 değişiklik hakkını kullanmıyor. Futbolun güzel yanı bu zaten. Oyuna başlama, oyuna devam etme, oyunda vereceğiniz kararlar önemli oluyor. Oyuncuların ne zaman yorulacağını bilemiyoruz. Hakim'in belli bir dakikadan sonra düştüğünü gördük. Burada hazır olmayan oyuncuların olduğunu da bilmek lazım. Ben en hazır halde oyuncularımı kullanmak istiyorum. Bugün Zaha'yı da oyunun devamında kullandık. Verdiğimiz dakika onun da kaldırabileceği bir dakikaydı? ifadelerini kullandı.

"BAKAMBU'YU KULLANMAMA NEDENİM ICARDI İLE DEVAM ETMEMDİ"

Bakambu'yu Icardi ile devam etmek için oyuna almadığını belirten Buruk, "Ön tarafta bir değişiklik yaptık. Barış'ı oraya aldık. Barış'ı aldıktan sonra 1 değişiklik hakkımız kalmıştı. Son değişikliği de Ndombele olarak kullanmak istedim. Öndeki 4 oyuncuyu zaten değiştirmiştim. Bir tek Icardi kalmıştı. Icardi'nin sahada kalması gerekiyordu. O yüzden savunmadan birini çıkarıp Torreira'yı stopere aldım. Torreira hamlesi rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha iyi kurmak ve orta sahada 1 fazla oyuncu olmaktı. Topa sahip olunca golü bulduk. Bakambu'yu kullanmama nedenim Icardi ile devam etmemdi? şeklinde konuştu.

'ÜRETTİĞİMİZ POZİSYONLAR YETERLİ'

Net pozisyonlara girdiklerine vurgu yapan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Benim görüşüm ürettiğimiz pozisyonlar Şampiyonlar Ligi ve kapanan takıma karşı yeterli. Çoğu net pozisyon. Icardi'nin pozisyonu ofsayt değil ve devamında el gibi gördüm. Kerem'inki de net pozisyondu. Girilen pozisyonların bir çoğu netti. İkinci yarı çok fazla üretemedik. İlk yarı hem ürettik hem pozisyona girdik. İkinci yarıdaki oyun benim de kabul edebileceğim bir oyun değil. İlk yarıdaki oyunu devam ettirmemiz gerekiyor."

"BU TÜR MAÇLARDA MAALESEF ISLIKLAR GELİYOR"

Buruk, oyundan çıkan oyuncuların ıslıklanmasıyla ilgili ise, "Genelde bu tür maçlarda kaybederken oyuncu değiştirdiğinizde maalesef ıslıklar geliyor. Kimi değiştirseniz orada belki ıslık gelecek. Bugün muhteşem bir taraftar vardı. Baskıyı, savunmayı hep beraber yaptık. Bu kadar kişi içerisinde ıslıklar çıkabiliyor. Bunun azınlık olduğunu görüyoruz. Taraftarımızın bize desteği çok fazla. Bu maçı 2-2'ye getirdiysek taraftarımızın çok önemli payı var. Bu oyuncular şampiyon olan kadrodaki oyuncularımız. 1 hafta, 2 hafta öncesinde iyi oynamış oyuncular. Bu tarz duygusal tepkiler zaman zaman oluyor. Bunu azaltmamız gerekiyor. Galatasaray'a bağlılığımızı göstermemiz gerekiyor. Bugün olduğu gibi takımı desteklemek zorundayız. Taraftarlar inanılmaz şekilde destek verdiler ama ufak tefek tepkiler de olabilir. Oyuncuların bundan etkilenmemesi gerekiyor. Golü yedikten sonra bazı oyuncularımda düşüşler gördüm. Oyuncular mental olarak ne kadar güçlü olursalar sahaya o kadar iyi performans yansıtırlar. Bunu bilerek saha içinde bizim de çok duygusal davranmamız gerekiyor. Benim isteğim oynadığımız oyun ile seyirciyi coşturmak? ifadelerini kullandı.

"OYUNU GERİDE OYNAMAK İSTEYEN BİR TAKIM DEĞİLİZ"

Oyunu geride oynamak isteyen bir takım olmadıklarını belirten Buruk, "İlk yarı rakibimize pozisyon vermedik gibi bir şey. Uzun topu atamadık, topu alamadık böyle bir gol yedik. Savunma oyuncularımdan isteğim takımı öne doğru itmeleri. İki maçtır benden uzak olan yerde takım savunmasının arkaya doğru kaçmasını görüyorum. Zaman zaman oyuncular psikolojik olarak da tepki veriyorlar. Oyun istediğimiz gibi gitmediğinde kaçmalar başlıyor. Biz oyunu geride oynamak isteyen bir takım değiliz. Bizi önde oynamaktan eksiltecek oyuncu olursa değişikliğimiz olur. Bütün oyuncularımızı kullanacağız. Çok kaliteli oyuncular var. Angelino da bu kaliteli oyuncularda biri. Gaziantep maçında iyi bir performans ortaya koymuştu. Bugün maça iyi başlamıştı. İkinci yarıda düşüş gösterdi. Sol bek olarak çok önemli bir oyuncu. O da diğer arkadaşları gibi performansını yukarı çekecek? dedi.

"SAMSUN MAÇINDA DAHA AZ POZİSYON BULMUŞTUK"

Kopenhag maçını ligdeki Samsunspor maçıyla karşılaştıran Buruk, "Samsun maçıyla karşılaştırdığımda bundan daha az pozisyon bulmuştuk ama 3 gol atmıştık. Burada çok pozisyon bulduk ama gol atamadık. Bu da ne yapabileceğimizi gösteriyor. Yeni oyuncularımız var. Şampiyonlar Ligi maçı olarak ilk defa takımla birlikte. Kadroya girecek olan oyuncularımızın alışmasıyla birlikte oyun olarak daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İyi oyuncularımız var, iyi bir oyun aklımız var. Hala Eylül ayındayız. Geçen yıl Galatasaray takımının iyi performans verdiği zaman Kasım ayıydı? diyerek sözlerini noktaladı.