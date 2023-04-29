SPOR HİS Federasyonu'nun yeni başkanı Kerim Çomoğlu oldu

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ ANKARA, ( Dha )- Eski başkan Yasin Bölükbaşı'nın istifası nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilen Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) genel kurulu bugün Ankara'da yapıldı. Olağanüstü genel kurulda Kerim Çomoğlu ve Sinan Kartal başkanlık için yarıştı. Seçimde 112 delegeden 95 kişi oy kullandı. Yapılan oy sayımının ardından Kerim Çomoğlu 57, Sinan Kartal ise 38 oyda kaldı. Kerim Çomoğlu 57 oy ile HİS Federasyonu'nun başkanı oldu. 18 maddeden oluşan olağanüstü genel kurulda eski yönetim faaliyetleri, denetleme raporu ve mali raporları ibra edildi.

TÜRK SPORUNA TÜM PAYDAŞLARIYLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Genel kurul sonunda DHA'ya açıklamalarda bulunan Kerim Çomoğlu, şunları kaydetti

Bugün çok güzel bir kongre geçirdik. 2 aday centilmence yarıştık. Delegelerimiz takdir etti, bizleri federasyonun başkanı yaptılar. Önümüzde 1,5 yıllık bir süreç var. Bu süreci en etkili şekilde ullanarak Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz. Ekibimizde Avrupa şampiyonu, paralimpik şampiyonu milli sporcularımız var, spor yatırımcısı çok kıymetli insanlar var, üniversitelerde spor alanında çalışan çok kıymetli hocalarımız var. İnşallah bugüne kadar yapılmış olan iyi faaliyetleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Gelinen çıtayı daha yükseğe taşımaya çalışacağız. Türk sporuna tüm paydaşlarıyla birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Burayı bir spor-iletişim federasyonu gibi görüyoruz. Spora dokunan her alanda bizler olacağız, bunu en iyi şekilde anlatacağız. Buna ilişkin çalışmalarımızı hazırladık. Herkes İçin Spor Federasyonu, faaliyetlerini anlattıkça büyüyen, anlattığı faaliyetlerle çocukların spora yönlenmesini sağlayan, belki o çocukların lisanslı sporcu ve şampiyonlar olmasını sağlayacak. Son 4 ayda 30 farklı branşta uluslararası şampiyonluğumuz var. Biz 3 branşta madalya kazanırken artık 30 branşta kazanıyoruz. Çocuklarımıza sporu en iyi şekilde anlatıp spora yönlendireceğiz. Dokunduğumuz çocuklarımız ev gençlerimiz olimpik sporcu ve ülke bayrağını en üstte dalgalandıran sporcular olacak. Biz sahada tüm paydaşlarla bunu el birliğiyle gerçekleştireceğiz.

Herkes İçin Spor Federasyonu'nun başkanlığına seçilen Kerim Çomoğlu'nun yönetimde Yusuf Sol, Atilla Yerlikaya, Emre Vefa Göktaş, Emre Doğru, Abdullah Öztürk, Prof Dr. Özcan Saygın, Kemal Kara, Mert Büke, Devrim Çubuklu ve Emir Gelen yer aldı.