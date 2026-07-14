"Spor Güvenliği Toplantısı"nda yeni sezondaki güvenlik tedbirleri ele alındı

İçişleri Bakanlığında düzenlenen "Spor Güvenliği Toplantısı"nda yeni sezonda uygulanacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla, yeni sezon öncesinde spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Spor Güvenliği Toplantısı, GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Toplantıya Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Can Acaroğlu katıldı.

81 il valisi ile il emniyet müdürleri de toplantıya video konferans sistemi üzerinden katılım sağladı.

Toplantıda, yeni sezon öncesinde müsabaka güvenliği, deplasman takımlarının güvenliği, tribünlerde alınacak tedbirler ile sezonun huzur ve güven içerisinde geçirilmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

İlgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile bakanlıklar arasındaki işbirliği ele alındı.

Süper Lig'de 18, 1. Lig'de 20, 2. Lig'de 35, 3. Lig'de 54, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 144 ve Süper Amatör Lig'de bin 250 takımın mücadele edeceği yeni sezona ilişkin güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

"Spor güvenliğiyle ilgili herhangi bir boş alan bırakmak istemiyoruz"

Çiftçi, toplantıda yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesinde spor güvenliğine ilişkin, maçların başlamasıyla beraber özellikle spor güvenliği, tribünlerde alınması gereken tedbirlere yönelik konuları değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Yeni sezonda tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket edeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Özellikle bu sene maçlar başladığında valilerimizin, il emniyet müdürlerimizin, il jandarma komutanlarımızın çok sıkı tedbir almasını istiyoruz. Spor güvenliğiyle ilgili herhangi bir boş alan bırakmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak ise spor müsabakalarında güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bak, "6222 sayılı yasaya göre sporda şiddetin önlenmesiyle alakalı hususları hepiniz biliyorsunuz, yaşıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Bahse konu kanun kapsamında yürütülen uygulamalara dikkati çeken Bak, valilikler ile kolluk birimlerinin koordinasyonunun önemine vurgu yaptı.

Bak, "Valilerimiz bu konuları risk durumuna göre emniyet müdürlerimizle beraber İl Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde bizlerle koordineli olarak yürütüyorlar. Bu noktada önemli tecrübemiz var." değerlendirmesinde bulundu.

2025-2026 futbol sezonunda 5 bin 655 kişiye işlem uygulandı

Toplantıda, 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin güvenlik verileri de değerlendirildi.

Bu kapsamda 112 bin 361 müsabakada 1 milyon 196 bin 708 polis ve 305 bin 147 özel güvenlik personelinin görev yaptığı, müsabakaları 18 milyon 742 bin 448 taraftarın takip ettiği, 5 bin 655 şahıs hakkında işlem yapıldığı ve 502 müsabakada adli veya idari işlem gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.