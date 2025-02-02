Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Spor Antalya Mahallemde Etkinliği Çocukları Spora Teşvik Etti

Spor Antalya Mahallemde Etkinliği Çocukları Spora Teşvik Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Spor Antalya Mahallemde' etkinliği, Döşemealtı'ndaki Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştirildi. 6-15 yaş arasındaki çocuklar, futbol, basketbol, voleybol gibi farklı spor branşlarını deneme fırsatı buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği, Döşemealtı ilçesinde yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 6-15 yaş arası çocuklar farklı spor branşlarını deneyimledi.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, ayak tenisi ve badminton gibi birçok spor dalında düzenlenen aktivitelerde çocuklar hem eğlendi hem de spor yapma imkanı buldu. Antrenörler eşliğinde gerçekleşen etkinliklere aileler de katılarak çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow (Sakin Şehirler) Metropol Projesi kapsamında, Cittaslow Ağı ile işbirliği içinde düzenlendi. Sömestir tatiline renk katan organizasyon, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
img

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
img

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
img

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.