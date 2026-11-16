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SPK, olağanüstü tasfiyedeki fon paylarında geri alıma kapanış fiyatını esas aldı

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SPK, olağanüstü tasfiyedeki fon paylarında geri alıma kapanış fiyatını esas aldı
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SPK, olağanüstü tasfiyedeki yatırım fonlarının portföyündeki payların ilgili şirketlere geri alımında son işlem günü kapanış fiyatının esas alınacağını bildirdi. Uygulama, satış baskısını sınırlayıp fon yatırımcılarının menfaatlerini korumayı amaçlıyor.

(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağanüstü tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının portföylerindeki payların ilgili şirketlere geri alım yoluyla satılmasına ilişkin açıklama yaptı. İşlemlerde son işlem gününün borsa kapanış fiyatının esas alındığını belirten SPK, uygulamanın satış baskısını sınırlandırmayı ve fon yatırımcılarının menfaatlerini korumayı amaçladığını bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının portföylerinde bulunan payların halka açık şirketlere geri alım yoluyla satılmasına ilişkin basında yer alan haberler nedeniyle açıklama yaptı.

Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Basında yer alan bazı haberlerde, Kurulumuzca olağanüstü tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının portföylerinde bulunan payların, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından ilgili halka açık ortaklıklara geri alım yoluyla satılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin niteliği ve amacı hakkında eksik veya hatalı değerlendirmelere yer verildiği görülmektedir.

Tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan payların, miktarları ve ilgili payların piyasa derinliği ile likidite koşulları dikkate alınmaksızın doğrudan Borsada satışa konu edilmesi, satış baskısı oluşturarak pay fiyatlarının olumsuz etkilenmesine ve fon varlıklarının daha düşük bedellerle nakde çevrilmesine yol açabilecektir.

Bu çerçevede, kural bazlı bir yaklaşımla ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, fon portföylerinde bulunan payların Borsada oluşan son işlem günü kapanış fiyatı esas alınarak ilgili ortaklıklara satılması imkanı tanınmak suretiyle, piyasa koşullarından kaynaklanabilecek olumsuz fiyat etkilerinin sınırlandırılması ve fon varlıklarının objektif bir fiyat ölçütü üzerinden nakde dönüştürülerek fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması

amaçlanmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: ANKA
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