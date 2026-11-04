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SpaceX, ABD'de Starlink 5G ağını 2027'de kurmak için Qualcomm ile anlaştı

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SpaceX, Starlink Mobile'ın ABD genelinde kurulacak karasal 5G ağı için Qualcomm'la anlaştı. Qualcomm Dragonwing altyapı platformlarını sağlayacak; SpaceX 2027'de başlamayı ve çok yıllı anlaşmayla on binlerce saha kurmayı planlıyor.

SpaceX, Starlink Mobile'ın ABD genelinde kurulması planlanan karasal 5G ağı için teknoloji şirketi Qualcomm ile işbirliğine gitti.

Qualcomm'dan yapılan açıklamada, şirketin Starlink Mobile'ın karasal baz istasyonlarını desteklemek üzere Dragonwing Hücresel Altyapı platformlarını sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, ağın yüksek kapasiteli Massive MIMO kablosuz iletişim teknolojisini enerji verimli işlem altyapısıyla bir araya getireceği belirtildi.

SpaceX'in ABD genelindeki ağ kurulum çalışmalarına 2027'de başlamayı ve çok yıllı anlaşma kapsamında on binlerce saha kurmayı planladığı aktarılan açıklamada, Dragonwing teknolojisiyle desteklenen altyapının farklı frekans bantlarında ve birden fazla kurulum aşamasında kullanılabilecek esnek bir ağ temeli sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, karasal 5G ağına odaklanan işbirliğinin SpaceX ve Qualcomm'un yapay zeka odaklı 6G altyapısına yönelik daha geniş kapsamlı vizyonu doğrultusunda ticari bir adım niteliği taşıdığı vurgulandı.

SpaceX, ekimde ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu içeren ülke çapında bir lisans portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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