Msb: Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade sözleşmeli er Atakan Çakır'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB, piyade sözleşmeli er Atakan Çakır'ın silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan yazılı açıklama şöyle

"Şemdinli'de bir üs bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Atakan ÇAKIR silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."