Sözde kripto varlık platformu dolandırıcılığı mağdurları Ankara'da basın açıklaması yaptı

'40 BİN CİVARINDA MAĞDUR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Ankara merkezli 21 ilde, sözde kripto varlık alım- satım platformuna yönelik gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütülürken, öte yandan sözde kripto varlık alım/ satım platformu üzerinden mağdur olan vatandaşlar, avukatları eşliğinde Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Mağdurlar adına açıklama yapan Avukat Buğrahan Kutlu, "Bir süredir bu dosyayı takip ediyoruz. Yaklaşık 40 bin civarında mağdur olduğunu düşünüyoruz. Bu 'smart trade coin' dolandırıcılığı yüzünden ne yazık ki hayatını kaybeden, intihar eden vatandaşlarımız var. Bu bir saadet zinciri mantığı. Her saadet zinciri gibi de bir yerde tıkanıyor, kitleniyor. Bir süre tabii ki kazanç oluyor, insanları bu şekilde içeri çekiyorlar. Ardından insanlar bir gün uyandıklarında paralarını alamıyorlar. Sadece bizim müvekkillerimizin milyonlarca lira zararı var. Bunun sonunda cezalandırmalar yapılacak. Ardından tabii işin hukuk davası boyutu var. Kaybedilen miktarların geri alınması yönünde. Burada da ciddi bir mal varlığına el konulmuş durumda. Bizim kaybedilen paraları, dolandırılıp alınan paraları, saadet zincirine kaptırılan miktarları alma konusundaki umudumuz da bu paralar. İşin takipçisiyiz, inşallah olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz" dedi.

'450 BİN DOLAR KAPTIRDIK'

Mağdurlardan Mustafa Suner ise yıllardır verdiği hukuk mücadelesinin sonlanmasını istediğini belirterek, "Ankara'da yaşıyorum, gaziyim. Terör tazminatım dahil elimdeki bütün parayı, 450 bin doları 2021 yılında avukat olarak görev yapan ama örgütün liderlerinden olan bir vatandaşa kaptırdık. 3 yıldır bununla ilgili bir mücadele devam ettiriyoruz. Operasyon yapılan dosya, avukatımızla birlikte bizim açtığımız dosyadır. Odası üzerinden tüm Türkiye'deki mağdurların dosyaları toplanarak operasyon yapılmıştır. Siberdeki polis arkadaşlara ve savcı beye çok teşekkür ediyoruz. Benim 450 bin dolar bir yatırımım olmuştu burada; ama paramın tamamını kaybetmiştim" diye konuştu

Akrabasının tavsiyesi ile sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden mağdur olduğunu belirten Ömer Ok da "Mardin Kızıltepe'den geliyorum. Benim 485 bin dolarımı aldılar. 3 yıldır ben de bu arkadaşlarım gibi uğraşıyorum" dedi.

Gizem ÇORLU- Ali Eren İĞDE/ ANKARA,