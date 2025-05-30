Sorgun Süt Üreticileri Birliği Günde 5 Ton Süt Topluyor

Sorgun Süt Üreticileri Birliği Günde 5 Ton Süt Topluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun Süt Üreticileri Birliği, kurduğu süt toplama merkezleri sayesinde günde ortalama 5 ton süt toplayarak, üreticilere önemli kazançlar sağlamaktadır. Birlik başkanı Harun Meriç, günlük süt üretim hedeflerinin 10 ton olduğunu belirtti.

Sorgun Süt Üreticileri Birliği, köylere kurduğu süt toplama merkezleriyle günlük 5 ton süt topluyor.

Sorgun Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Meriç, AA muhabirine, şu an itibarıyla birliğin 65 üyesi olduğunu söyledi.

Günlük ortalama 5 ton süt topladıklarını ifade eden Meriç, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin süt üretimi her ay artıyor. Yaptığımız bilinçli çalışma ve üreticilerimize verdiğimiz destekle üretimi daha da artırmayı planlıyoruz. Önce üretimimizi günlük 10 tona, gelirimizi de 5 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Topladığımız sütleri Yozgat Et ve Süt Kurumuna veriyoruz. Üyelerimiz verdiği süte bağlı olarak aylık 8 bin lira ile 120 bin lira arasında bir kazanç elde edebiliyor."

Meriç, birlik sayesinde köylünün sütünün de ziyan olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Russell Brand, beş cinsel suçlamayla ilgili olarak hakim karşısına çıktı

Ünlü komedyen, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısında
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Rojin Tufan'ın unutamadığı Bella Hadid anısı

Rojin Tufan'ın unutamadığı Bella Hadid anısı
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.