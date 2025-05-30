Sorgun Süt Üreticileri Birliği Günde 5 Ton Süt Topluyor
Sorgun Süt Üreticileri Birliği, kurduğu süt toplama merkezleri sayesinde günde ortalama 5 ton süt toplayarak, üreticilere önemli kazançlar sağlamaktadır. Birlik başkanı Harun Meriç, günlük süt üretim hedeflerinin 10 ton olduğunu belirtti.
Sorgun Süt Üreticileri Birliği, köylere kurduğu süt toplama merkezleriyle günlük 5 ton süt topluyor.
Sorgun Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Meriç, AA muhabirine, şu an itibarıyla birliğin 65 üyesi olduğunu söyledi.
Günlük ortalama 5 ton süt topladıklarını ifade eden Meriç, şöyle konuştu:
"Üreticilerimizin süt üretimi her ay artıyor. Yaptığımız bilinçli çalışma ve üreticilerimize verdiğimiz destekle üretimi daha da artırmayı planlıyoruz. Önce üretimimizi günlük 10 tona, gelirimizi de 5 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Topladığımız sütleri Yozgat Et ve Süt Kurumuna veriyoruz. Üyelerimiz verdiği süte bağlı olarak aylık 8 bin lira ile 120 bin lira arasında bir kazanç elde edebiliyor."
Meriç, birlik sayesinde köylünün sütünün de ziyan olmadığını kaydetti.