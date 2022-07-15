Son dakika... YANGIN ÇIKAN TIR'IN DORSESİNDE HASAR OLUŞTU Son dakika haberleri: HATAY'ın Belen ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan TIR'ın dorsesi zarar gördü. HATAY'ın Belen ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan TIR'ın dorsesi zarar gördü. Belen ilçesinden İskenderun yönüne doğru giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otoyol girişinde alevleri fark eden sürücü aracı yolun kenarına park ederek çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsedeki yangını söndürdü. Dorsede hasar oluştu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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