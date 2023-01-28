Son dakika: TFF'de deprem! MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti

Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti. 2022'nin Haziran ayında göreve gelen Çelik, son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından istifa iddiaları ile gündemdeydi.

Son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda istifa iddiası gündeme geldi. MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulunun, istifasını TFF'ye sunduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

5 AY ÖNCE GÖREVE GELMİŞTİ

Bugün sürpriz bir şekilde istifa kararı alan Sabri Çelik, 2022 yılının Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına getirilmişti. Çelik, geçtiğimiz yıllarda da 3 farklı dönemde Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevini üstlenmişti.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.