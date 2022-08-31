Son Dakika: Mario Balotelli resmen Sion'da! İşte Adana Demirspor'un kasasına giren para

Son dakika: Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, 2.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'a transfer oldu.

Ümraniyespor maçının ardından Montella ile tartışan Mario Balotelli, daha sonra özel bir jetle Adana'dan ayrılmıştı. Mavi Şimşekler'in İtalyan yıldızının yeni durağı artık resmen belli oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Adana Demirspor'un yıldız santrforu 2 milyon 600 bin euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer oldu. Balotelli, İsviçre ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor'un paylaşımı

Sion'un paylaşımı

19 GOLE İMZA ATTI

Adana Demirspor forması altında geçen sezon harikalar yaratan Mario Balotelli,Mavi Şimşekler ile çıktığı 35 maçta rakip filelere 19 gol gönderdi.