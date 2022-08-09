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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasına ilişkin 7 zanlı adliyede

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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasına ilişkin 7 zanlı adliyede

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Haklarında 25 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü yönündeki iddia üzerine önceki gün Ballıca Mahallesi'ndeki tek katlı evin bahçesinde başlatılan arama ve kazı çalışmalarından sonra gözaltına alınan 3'ü kadın 8 zanlıdan biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce haklarında kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü yönündeki ihbar üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, önceki gün bir evin bahçesinde arama ve kazı çalışması başlatmış, çalışmalar sırasında bazı kemik parçalarına ulaşılmış, gözaltına alınan bir kadın ise yer gösterme işlemi gerçekleştirmişti.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

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