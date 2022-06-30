Son dakika! İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA

ATAŞEHİR'de yolcu indirmek için durağa yanaşan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada duraktaki 2 kişi yaralanırken, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Varlı yönetimindeki 34 M 2409 plakalı minibüs, yolcu indirmek için durağa yanaştığı sırada en sağ şeritten gelen Umut Şengül yönetimindeki 34 BDA 79 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak duraktaki 2 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza nedeniyle çevrede önlem alırken trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsün durağa yanaşmak isterken en sağ şeritten gelen otomobille çarpıştığı görülüyor.

"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"Kazaya karışan otomobil sürücüsü Umut Şengül, "Minibüs orta şeritten gidiyordu. Bende sağ taraftan geliyordum. Yolcu almayacak zannettim. Bir anda yolu kesti. Yolu kapattı. Ne yapacağımı bilemedim. İnsanların üzerine çıkıyordum. Bende yaralandım. Önce bir teyze yaralandı. Ona bir şey olmasın diye onun yanına gittim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel