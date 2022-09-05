Son dakika haberi! Sancaktepe'de çıkan yangında iki katlı binanın çatısında hasar oluştu
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Son dakika haberlerine göre Sancaktepe'de iki katlı binanın çatısı, çıkan yangın nedeniyle zarar gördü.
Sancaktepe'de iki katlı binanın çatısı, çıkan yangın nedeniyle zarar gördü.
Yenidoğan Ufuk Caddesi'ndeki iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çevre güvenliğini alarak yangını söndürdü.
Hasarın oluştuğu binada ölü ya da yaralı bulunmazken çatıda baz istasyonunun olduğu görüldü.
Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel