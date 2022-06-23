Son dakika haberleri: Nijerya Devlet Başkanı Buhari: 'Kiliselere yönelik artan saldırılar kabul edilemez'

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde son zamanlarda kiliselere yönelik artan saldırıların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Buhari, ülkedeki güvenlik sorunlarına dair değerlendirmede bulundu.

Ondo eyaletinde bir kiliseye yönelik saldırı ve Kaduna eyaletindeki güvenlik sorunlarını anımsatan Buhari, Nijerya'nın dini özgürlüğe sahip olduğunu ve ülkenin düşmanlarının halkı birbirine düşürmek istediğini belirtti.

Buhari, son zamanlarda artan kilise saldırılarının kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, "(Saldırganlara) Onlara izin vermeyeceğiz. Ulusun açıkça planlanmış ve politik olarak motive edilmiş bu saldırılarla dikkati dağılmayacak veya bölünmeyecek." ifadesini kullandı.

Buhari, ülkenin birliği ve beraberliği için Müslüman, Hristiyan ve diğer inançlara sahip kişilerin bir araya gelmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bizi dini çizgide bölmeye çalışan korkaklara bölünmeyeceğimizi gösterelim. Birbirimizin farklılıklarına saygı gösterirken, paylaştığımız şeylere değer vermeye devam edeceğimizi gösterelim." değerlendirmesinde bulundu.

Eyaletlerde yaşanan şiddet olaylarının faillerinin adalete teslim edileceği sözü veren Buhari, güvenlik ve istihbarat güçlerinin çaba göstermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Silahlı kişilerin, 5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlediği saldırıda 40, 19 Haziran'da Kaduna eyaletinin Kajuru bölgesindeki iki kiliseye düzenlediği saldırılarda da 3 kişi ölmüş, 36 kişi kaçırılmıştı.