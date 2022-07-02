Son dakika haberleri | Muğla'da ağaca takılıp mahsur kalan yamaç paraşütü pilotunu itfaiye kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Muğla'da ağaca takılıp mahsur kalan yamaç paraşütü pilotunu itfaiye kurtardı

AA - Durmuş Genç - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Muğla'da ağaca takılıp mahsur kalan yamaç paraşütü pilotunu itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında kontrolü kaybederek ağaç dallarına takılan yamaç paraşütü pilotu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında kontrolü kaybederek ağaç dallarına takılan yamaç paraşütü pilotu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yamaç paraşütçüsü Utku Cem Onar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre yüksekteki pistinden tekli uçuş yaptı.

Belcekız Plajı'ndaki piste inmek isteyen Onar, Kumburnu Plajı otoparkında ağaca takılarak mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince merdivene alınarak kurtarılan Onar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İtfaiye Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title