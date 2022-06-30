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Son dakika haberleri! Kazakistan, BM Barış Gücü misyonlarına 430 asker gönderecek

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Son dakika haberleri! Kazakistan, BM Barış Gücü misyonlarına 430 asker gönderecek

Son dakika haber: NUR Kazakistan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü misyonu kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Mali ve Lübnan'a 430 asker göndereceği bildirildi.

NUR Kazakistan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü misyonu kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Mali ve Lübnan'a 430 asker göndereceği bildirildi.

Kazakistan Meclisinin ortak oturumunda milletvekilleri konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesini onayladı.

Buna göre, Kazakistan BM Barış Gücü misyonu kapsamında 430 askerini Orta Afrika, Kongo, Mali ile Lübnan'a gönderecek.

Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, Parlamentoda yaptığı konuşmada, bölgede ve dünyada ulusal güvenliğe yönelik oluşan yeni riskler karşısında askerlerin savaş becerilerini güçlendirme ve pratik deneyim kazanma konusunun önemli olduğunu vurguladı.

Jaksılıkov, "Bu bağlamda, BM Şartı'nın 7. maddesi uyarınca Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin Orta Afrika, Kongo, Mali ve Lübnan'da barışı koruma misyonlarına katılımının artırılmasının uygun olduğu kanaatindeyim. Kazakistan, hem kurmay subayları hem de askeri gözlemcileri başta olmak üzere BM misyonlarında en çok talep gören piyade, tıbbi, istihbarat, mühendislik ve askeri polis birimlerini göndermeye hazır." ifadelerini kullandı.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Birleşmiş Milletler Kazakistan Lübnan Güncel Haberler Son Dakika

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