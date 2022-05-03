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Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, adresler ve araçlarda kaçak 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ve şarj aleti ele geçirdi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Haberler

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