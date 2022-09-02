TFF BİNASINDA SALDIRININ İZLERİ Güncel Haberler İşte kurşunların isabet ettiği toplantı odasından karelerİSTANBUL DHA - TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'daki binasına düzenlenen saldırının izleri ortaya çıktı. İşte kurşunların isabet ettiği toplantı odasından kareler İSTANBUL DHA - TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'daki binasına düzenlenen saldırının izleri ortaya çıktı. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün akşam yönetim kurulu toplantısı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.U. ve O.G.'yi gözaltına aldı. Saldırın izleri bugün ortaya çıktı. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı salonun camlarındaki kurşun izleri dikkat çekti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Riva DHA Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TFF BİNASINDA SALDIRININ İZLERİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.