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Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Çerkezköy ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çerkezköy ilçesinde durdurulan araçta ve şüphelilerin üst aramasında 148 gram metamfetamin, lavaş ekmeği içerisinde dönerlerin arasına gizlenmiş 2,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B. ve M. S. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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