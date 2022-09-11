Son dakika haberi... Özdağ'dan Süleyman Soylu Açıklaması: "Telefonda Senin Başlattığın Bir Küfürleşme Yaşadık. Karşıma Çıkacağını Söyledin. Yeri ve Zamanı Sen Belirle" Güncel Haberler Son dakika haber... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bugün telefonda küfürleşme yaşadıklarını açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bugün telefonda küfürleşme yaşadıklarını açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda aralarında geçen diyaloğu sosyal medya hesabında paylaştı. Özdağ şunları söyledi: "Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı." Kaynak: ANKA / Güncel Süleyman Soylu Zafer Partisi Ümit Özdağ Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Özdağ'dan Süleyman Soylu Açıklaması: 'Telefonda Senin Başlattığın Bir Küfürleşme Yaşadık. Karşıma Çıkacağını Söyledin. Yeri ve Zamanı Sen Belirle' - Haberler

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