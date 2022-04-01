Son dakika haberi: Kızını bıçaklayarak öldüren babaya 'haksız tahrik' indirimi istendi

TALAS, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, kızı Şahinder Karakulak'ı (40) boğazından bıçaklayarak öldüren Basri Karakulak (65) hakkında mütalaa veren duruşma savcısı, sanığın 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak cezasında indirim yapılmasını istedi. Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

Olay, geçen yıl 15 Kasım günü akşam saatlerinde Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken Basri Karakulak, üzerindeki bıçakla 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp kızını öldürdüğünü söyledi. Cinayet şüphelisi Basri Karakulak, tutuklanıp cezaevine konuldu.

Mahkeme heyeti, Basri Karakulak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, taraf avukatlarının esasa ilişikin savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı karar vermek üzere erteledi.