Son dakika haberi | İzmir'de 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İzmir Caddesi'nde telefon satışı ve tamiri yapılan bir iş yerine gelen G.G. (33), işletme sahibi A.C. (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından G.G, çantasındaki tabanca ile A.C'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen A.C, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.C'yi yaralayan G.G'nin, A.B'nin (27) kullandığı araçla kaçtığını tespit eden ekipler, aracın Bornova ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaştı. Emniyet güçleri iki kişiyi olayda kullanılan tabanca ile yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 2 kişi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.