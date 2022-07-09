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Son dakika haberi: Gaziantep'te acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
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Son dakika haberi: Gaziantep'te acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te, bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.

GAZİANTEP'te, bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu. Kesim alanlarına ailelerinin yanlarında gelen çocuklar ise dikkati çekti.

Gaziantep'te, bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlarını kestirmek isteyenler, belirlenen alanlarda yoğunluk oluşturdu. Bayram için aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanlarını kestirenlerin yanlarında getirdikleri çocuklar ise dikkati çekti. Kentte, kesim alanı dışında kendi evlerinin önünde, kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satırla kendilerini yaraladı. El ve ayaklarından yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye getirilen Yılmaz Karaca, "Koyun keserken bir anda dalgınlıkla elimi kestim. Hemen hastaneye geldim ve burada elime 8 dikiş atıldı. Kurban keserken çok dikkatli olmak gerekmiş" dedi.Çoğu hafif yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu olan vatandaşlar, kurbanlık kesimlerinin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

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