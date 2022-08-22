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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik...

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir."

Kaynak: AA / Aylin Dal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler Son Dakika

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