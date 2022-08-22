Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik...
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir."