Son dakika haberi | Başkentteki trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

Son dakika haberi | Başkentteki trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AA - Harun Kutbe - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Ankara Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
SİNCAN, ANKARA (AA) - Ankara Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Ayaş'tan Ankara istikametine giden Ramazan M. (23) yönetimdeki 33 ATT 98 plakalı kamyon, Ayaş - Ankara Yolu Bulvarı kavşağından Fatih Caddesi istikametine geçiş yapmak isteyen İhsan B. idaresindeki 06 CNJ 570 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Reyyan B. (2), Mehmet Y. B. (16), Hayrünnisa B. (10) ve Emine B. (39) yaralandı.
112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Reyyan B, kurtarılamadı.
AA / Harun Kutbe - Güncel