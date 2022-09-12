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Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haberler... Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Güncel Haberler Son Dakika

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