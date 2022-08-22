Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP ÜYELERİ YAKALANDI

Güncel Haberler

Son dakika haberler... MLKP(Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütüne yönelik Sultangazi'de gerçekleştirilen operasyonda örgütün 4 üyesi yakalandı.

MLKP(Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütüne yönelik Sultangazi'de gerçekleştirilen operasyonda örgütün 4 üyesi yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 tabanca ele geçirilin şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MLKP(Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, MLKP Terör Örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten M.U. isimli şüphelinin sansasyonel eylem arayışı içinde olduğu ihbarı üzerine Sultangazi'de bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda M.U.?nun yanı sıra E.Y.,N.G.,H.D.A. isimli şüpheliler de yakalandı. Adres içerisinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 fişek ve çok sayıda djitalbilişim malzemesi ele geçildi. M.U.,E.Y.,N.G.,H.D.A. isimli 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title