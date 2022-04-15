Son dakika haber: Sivas'ta pamuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Son dakika haber: Sivas'ın Divriği ilçesinde pamuk yüklü kamyonun devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
DİVRİĞİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde pamuk yüklü kamyonun devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
N.M. (34) yönetimindeki 07 BJ 099 plakalı pamuk yüklü kamyon, Sivas-Divriği kara yolu Purunsur Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.
N.M'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel