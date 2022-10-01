Son dakika haber! Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmatın patladığı bildirildi. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmatın patladığı bildirildi. Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uçak, Belbek Askeri Havaalanı'na iniş esnasında pistten çıktı. Mühimmatın bir kısmı patladı." ifadelerini kullandı. Uçağın alev aldığını ve pilotun kurtulduğunu kaydeden Razvojayev, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti. Güncel Kaynak: AA / Dmitri Chirciu Sivastopol Rusya Kırım Güncel Haberler Son Dakika

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