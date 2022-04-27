Koca: "Sağlık çalışanını yaralama suçu artık katalog suçları kapsamına alınıyor"
AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması AYDIN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması AYDIN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. (3)
AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel