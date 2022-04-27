Koca: "Sağlık çalışanını yaralama suçu artık katalog suçları kapsamına alınıyor" - Haberler

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Koca: "Sağlık çalışanını yaralama suçu artık katalog suçları kapsamına alınıyor"

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması AYDIN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması AYDIN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. (3)

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

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