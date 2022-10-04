Son dakika haberi: Kamyonun yakıt deposunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı
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Son dakika habere göre Patlamanın yaşandığı işletme Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması İtfaiye aracının olay yerinde beklemesi Kayseri'de kamyonun yakıt deposunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonun yakıt deposunun temizliği sırasında meydana gelen patlamada...
Patlamanın yaşandığı işletme
Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması
İtfaiye aracının olay yerinde beklemesi Kayseri'de kamyonun yakıt deposunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonun yakıt deposunun temizliği sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Altınoluk Caddesi'nde bir iş yerinde kamyonun yakıt deposu temizlendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Patlamada yaralanan iş yeri sahibi H.E. ile E.G, O.Y, İ.U, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.