KAMYONETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Haberler

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KAMYONETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKSARAY'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Aşır Karaca (53) öldü, 6 kişi de yaralandı.

AKSARAY'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Aşır Karaca (53) öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Armutlu köyü girişinde meydana geldi. Aşır Karaca idaresindeki 44 ABD 263 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Porsuk (52) yönetimindeki 68 ABC 803 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aşır Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü Mehmet Porsuk ile yanındaki Şule Yıldız (28), Adem Yıldız (29), Ahmet Kaygısız (69), Mürüvvet Kaygısız (70) ve Sevim Yıldız (3) ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Aşır Karaca'nın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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