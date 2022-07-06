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Son dakika haber | Ekrem İmamoğlu, Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesini Lanetledi

ANKA - Güncel
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Son dakika haber | Ekrem İmamoğlu, Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesini Lanetledi

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, “Bu şiddeti lanetliyorum. Yurdun dört bir yanında gece gündüz cefakârca çalışıyorlar, bir de şiddete uğruyorlar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bu şiddeti lanetliyorum. Yurdun dört bir yanında gece gündüz cefakarca çalışıyorlar, bir de şiddete uğruyorlar" dedi.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mahmut Akçay, Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde görevli Dr. Ekrem Karakaya'yı başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırıyı sosyal medya hesabından lanetledi. İmamoğlu, "Bu şiddeti lanetliyorum. Yurdun dört bir yanında gece gündüz cefakarca çalışıyorlar, bir de şiddete uğruyorlar. Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

ANKA / Güncel

Ekrem Karakaya Ekrem İmamoğlu Konya Güncel Haberler Son Dakika

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