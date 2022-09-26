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Son dakika haberleri... Kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

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Son dakika habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 25 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 25 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 19-25 Eylül'de il genelinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada 25 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 3 milyon 817 bin 500 dolu ve 290 bin boş makaron, 500 bin sigara sarma kağıdı, 13 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 20 cinsel içerikli ilaç, 2 bin 995 elektronik/muhtelif eşya, 883 sikke, 620 paket gümrük kaçağı sigara, 382 kilogram tütün, 270 sahte bandrol ve 5 cep telefonunun ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

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