Son dakika haber! 'SAMAN TOZU' KAVGASINDA ÖLEN ÇİFTİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Konya'da dün 'saman tozu' nedeniyle çıkan kavgada komşuları Nurettin Altunkaya tarafından pompalı tüfekle vurulan Ayhan Erdemir (46) ile eşi Mahizer Erdemir'in (47) cenazeleri, Konya Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Konya'da dün 'saman tozu' nedeniyle çıkan kavgada komşuları Nurettin Altunkaya tarafından pompalı tüfekle vurulan Ayhan Erdemir (46) ile eşi Mahizer Erdemir'in (47) cenazeleri, Konya Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Erdemir çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından Saraçoğlu Mezarlığı'na defnedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şehir Hastanesi Erdemir Konya Güncel Haberler Son Dakika

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